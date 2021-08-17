Синоптики пообещали москвичам жару до 31 градуса во вторник, 17 августа

Москвичам пообещали жару до +31 градуса Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 17 августа, воздух в Москве и Московской области прогреется до 31 градуса. Днем в столичном регионе будет солнечно и без осадков.

«При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 29-31, по области - 26-31 градус», — цитирует данные синоптиков РИАМО.

Согласно прогнозам специалистов, ветер днем будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление останется в норме и составит 748 миллиметров ртутного столба, передает Москва 24.

Добавим, что из-за жаркой погоды в столичном регионе до 16:00 введен «желтый» уровень погодной опасности. Синоптики не исключают, что 17 августа в этом году может стать самым теплым днем месяца.

Напомним, температурный рекорд для 17 августа был установлен в Москве в 1954 году. Тогда воздух в столице прогрелся до 33,5 градусов, сообщает телеканал «360».