В Москве статус самозанятого получили ещё около 205 тысяч человек

Статус самозанятого позволяет налогоплательщику самостоятельно отчислять налог от деятельности в размере 4% от дохода Фото: Алексей БУЛАТОВ

За семь месяцев 2021 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы налог на профессиональный доход на сумму 2,36 миллиарда рублей, что в 3,4 раза превышает поступления за те же месяцы предыдущего года. Ежемесячно московские самозанятые отчисляют в бюджет в среднем порядка 350 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Число самозанятых в Москве к августу 2021 года достигло 684 тысяч человек – это четверть от общего числа всех зарегистрированных на территории России плательщиков налога на профессиональный доход, - отметил заммэра. - С начала этого года этот статус в столице получили около 205 тысяч человек. При этом только в июле самозанятыми зарегистрировались 33 тысячи человек».

Москва - город равных и разных возможностей. Являясь полноценным участником бизнес-процессов, столица создает комфортные условия для ведения предпринимательской деятельности активными и деловыми горожанами.

В среднем в январе-июле 2021 года ежемесячный прирост самозанятых составлял 29 тысяч человек. В то время как за те же месяцы предыдущего года – 22 тысячи человек в месяц.

«Суммарный доход, полученный столичными самозанятыми с 2019 года, когда в Москве начал действовать специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», превысил к 1 августа 2021 года 215 миллиардов рублей, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - Это 41 процент от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в РФ. Средний размер чека на 1 августа составил 2272 рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 19 процентов».

Напомним, статус самозанятого позволяет налогоплательщику самостоятельно отчислять налог от деятельности в размере 4% от дохода (если он получен от физического лица) или 6% (от юридического). Ежегодный доход самозанятого гражданина не должен превышать 2,4 миллиона рублей.

Кроме того, в прошлом году из-за пандемии самозанятым была оказана господдержка. Им возвратили уплаченный в 2019 году налог и предоставили налоговый капитал для уплаты налога в 2020 году. Также в начале этого года правительство РФ снизило для самозанятых ставку по льготному кредиту до 7%, еще увеличив привлекательность этого налогового режима.