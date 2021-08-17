В Москве планируют реорганизовать еще семь территорий бывших промзон

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В Москве по решению Штаба по реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) Департаментом инвестиционной и промышленной политики города будет проработано семь проектов комплексного развития территорий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить сроки разработки проектов комплексного развития территорий бывших промзон.

«Сейчас у нас в работе порядка 130 проектов КРТ общей площадью около 2 тыс. га, по решению штаба будут проработаны еще семь проектов, общей площадью более 91 га, - отметил заммэра. - Участки расположены в Южнопортовом, Пресненском, Бескудниковском и Ярославском районах, а также в районах Свиблово, Южное Чертаново и Новогиреево. Инвестиции по семи объектам превысят 500 миллиардов рублей, а бюджетный эффект для города от реорганизации участков бывших промзон мы ожидаем порядка 63 миллиардов рублей в год. Будет создано более 35 тысяч рабочих мест».

Два проекта будут реализованы в СВАО, остальные - в ЦАО, САО, ВАО, ЮАО и ЮВАО.

Являясь столицей новой промышленности, Москва реализует стратегически важный для города проект - «Индустриальные кварталы», который позволит реорганизовывать неиспользуемые территории бывших промзон в современные районы с высокотехнологичными производствами и создать порядка 500 тысяч новых рабочих мест.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в каждом будущем индустриальном квартале планируется жилая, общественно-деловая застройка и создание производственных мощностей.

«Инвесторы возведут около 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости, - уточнил глава департамента. - Почти 2 миллиона квадратных метров займет общественно-деловая застройка, а 124 тысячи квадратных метров — высокотехнологичные производства. Будет построено 225 тысяч квадратных метров жилья, в том числе больше половины — 121 тысяча квадратных метров — в рамках Программы реновации».

Всего комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.