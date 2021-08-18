Синоптик Гидрометцентра предупредила москвичей о похолодании

В Москву придут дожди и прохлада Фото: Михаил ФРОЛОВ

Среда, 18 августа. В столице станет последним жарким днем. Начиная с четверга, в регион придет атлантический циклон, который принесет с собой похолодание и дожди. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Синоптик отметила, что температура воздуха в Москве понизится сразу на пять градусов. Днем ожидается плюс 20-25 градусов. Правда, на востоке Московской области еще на некоторое время сохранится 30-градусная жара. Также в течение дня возможен дождь.

Осадки прогнозируются также в пятницу и субботу. При этом с каждым днем в регионе будет все прохладнее. 20 августа воздух прогреется до 26, 21 августа – уже до 24, а в воскресенье и вовсе обижается не выше плюс 22 градусов.

«Погода вернется в климатическую норму второй декады августа», - цитирует Паршину «Российская газета».

Напомним, ранее синоптики пообещали в среду, 18 августа, последний жаркий день. Температура воздуха днем может подняться до 30 градусов, а вот во второй половине дня уже ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром, передает РИАМО.

Специалисты предупреждают, за час местами может выпасть до девятнадцати миллиметров осадков. За вечер может выпасть треть месячной нормы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».