Синоптики пообещали москвичам 25 градусов тепла и небольшие дожди в четверг

Синоптики рассказали о погоде в столице в четверг Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 19 августа, в Москве и Московской области ожидается теплая погода с переменными дождями. Воздух днем прогреется до 25 градусов, будет облачно, с прояснениями.

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями пройдет дождь. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 22–24 градусов тепла, по области – до плюс 25 градусов», - цитирует сообщение метеорологов Москва 24.

Как отмечают специалисты, такие показатели на 3-4 градуса превышают климатическую норму.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер днем в четверг будет дуть западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба, пишет РИАМО.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что к выходным в столичный регион придет похолодание. Температура воздуха в субботу и воскресенье будет держаться на уровне 19-23 градусов, передает телеканал «360».