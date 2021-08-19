Москвичка дважды упала с 12 этажа и выжила Фото: "КП" Архив

29-летняя москвичка чудом выжила, упав из окна квартиры, расположенной на 12 этаже. Девушку, упавшую с огромной высоты, нашли 18 августа. Врачи срочно доставили чудом уцелевшую пациентку в больницу и теперь ей предстоит длительное лечение.

Как стало известно сайту mk.ru, в первый раз москвичка выпала из окна в феврале 2019 года. Тогда она пребывала в глубокой депрессии и принимала таблетки, назначенные ей психиатром.

Впервые сильные препараты ей назначили еще в школьные годы в 2004 году. Тогда же родителей строго-настрого предупредили, что алкоголь под строгим запретом.

С годами проблема отступила, и девушка даже перебралась из России на Украину, где вышла замуж. Брак оказался неудачным, семья распалась, и москвичка вернулась домой, а вскоре произошел несчастный случай.

Тогда девушка провела в больнице больше полугода, но смогла выжить. Мать увезла дочь в Тверскую область на дачу, надеясь, что на природе ей будет лучше. А накануне они вернулись в Москву.

На какое-то время женщина отлучилась по делам, а дочь осталась одна в квартире. Она отыскала в алкоголь, выпила и, видимо села на окно.

Пострадавшую нашли на земле, под окнами дома. Врачи снова доставили москвичку в больницу и теперь ей предстоит длительное лечение.