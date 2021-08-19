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Экономика19 августа 2021 18:00

Власти Москвы назвали градостроительный потенциал для КРТ бывших промзон

Заммэра Владимир Ефимов объяснил, как подсчитывалась эта цифра
Иван ЛУКИН
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Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Градостроительный потенциал проекта "Индустриальные кварталы" в Москве составляет порядка 33 миллионов квадратных метров. Такую цифру ранее озвучил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов объяснил, на основе чего определяются эти данные.

«Последний расчет технико-экономических показателей проектов суммарно дал цифру в 33 миллиона квадратных метров градостроительного потенциала, - рассказал заммэра. - Предварительно планируем, что около 14 миллионов квадратных метров будет приходиться на офисы и другую общественно-деловую застройку, 10 миллионов – на новые промышленные производства, а 9 миллионов – на жилье».

По его словам, внутри территорий под комплексное развитие сразу учитывается создание современной городской среды с общественными пространствами, комплексное благоустройство и строительство всей социальной инфраструктуры.

«При определении потенциала территорий учитывается целый набор факторов, - добавил Ефимов. - Во-первых, в рамках "Индустриальных кварталов" мы стараемся компенсировать имеющиеся в районах дефициты. Мы запрашиваем у префектуры, какой инфраструктуры не хватает и закладываем ее создание в проект. Где-то это школы и садики, где-то общественные территории, спортивные объекты и так далее».

Кроме этого, Москомархитектура определяет возможную плотность, высотность застройки и ее функциональное наполнение. В каждом проекте учитывается создание производственных площадей.

«Для нас принципиально важно хотя бы частично восстановить промышленное назначение этих территорий, - подчеркнул Ефимов. - Хотя мы понимаем, что современная промышленность уже не требует таких огромных площадей и технопарк XXI века может выглядеть как стильное офисное здание».