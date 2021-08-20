Малый и средний бизнес выкупил у города почти 35 тысяч квадратных метров недвижимости

Представители малого и среднего бизнеса (МСП) выкупили у города по преимущественному праву 208 нежилых помещений за шесть месяцев этого года. Их общая площадь составила почти 35 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Требования бизнес-сообщества к городу предельно прагматичны — прозрачная и отзывчивая, полная возможностей, конкурентная среда со стабильными связями и понятным вектором развития на перспективу. В Москве ежедневно создается и развивается комфортная среда для предпринимательства.

Напомним, субъекты малого и среднего бизнеса имеют право преимущественного выкупа по среднерыночной цене нежилых помещений, которые они уже арендуют у города. Такие сделки заключаются без проведения конкурса.

«С 2011 года представители малого и среднего бизнеса по преимущественному праву выкупили у города более 7,2 тысячи нежилых помещений общей площадью почти 1,5 млн квадратных метров, - отметил заммэра. - В первом полугодии 2021 года такой возможностью воспользовались 205 представителей малого и среднего бизнеса. Они приобрели 208 объектов площадью почти 35 тысяч квадратных метров. Это на 54 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда 132 представителя МСП приватизировали 135 объектов общей площадью более 40 тысяч квадратных метров».

По его словам, средняя площадь приватизированных в этом году помещений составила 167,7 квадратного метра, а средняя цена квадратного метра – 94,2 тысячи рублей.

Стоимость выкупаемого помещения равна рыночной цене, которую определяют независимые оценщики. Представители МСП могут купить у города помещение сразу или в рассрочку на пять лет с ежемесячными или ежеквартальными выплатами.

Помещение переходит в собственность без обременения в виде залога, как только покупатель вносит за него всю сумму. Если представитель малого и среднего бизнеса отказывается от своего преимущественного права или утрачивает его, то арендованный объект может быть выставлен на аукцион.

«В январе-июне 2021 года малый бизнес выкупил больше всего помещений, арендуемых в центре, – 41 объект общей площадью 5,1 тысячи квадратных метров, - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - Самое маленькое помещение площадью 6,9 квадратных метров находится в Зеленограде и было приобретено за 505 тысяч рублей. А самое большое площадью 1,5 тысячи квадратных метров на Загородном шоссе в ЮАО обошлось своему новому владельцу в 72,5 миллиона рублей».