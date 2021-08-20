Станция метро «Проспект Вернадского» откроется в понедельник, 23 августа

Станция метро «Проспект Вернадского» откроется 23 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Станция «Проспект Вернадского» Сокольнической линии московского метро готовится к открытию. Она временно была закрыта из-за строительства перехода на одноименную стан3цию большой кольцевой линии (БКЛ). В настоящее время все основные работы подходят к концу, и уже в понедельник, 23 августа, «Проспект Вернадского сможет вновь принимать пассажиров.

Как сообщили в столичном Дептрансе, переход на станцию БКЛ почти завершен. В настоящее время на объекте строители завершают отделку и прокладку инженерных коммуникаций, пишет РИАМО.

Отметим, что открытие юго-западного участка БКЛ, запланированное на конец 2021 года, сделает передвижение москвичей по городу намного удобнее. Жители близлежащих районов смогут экономить в пути до 30 минут благодаря многочисленным пересадкам с кольца на радиальные линии. Кроме того, открытие нового участка позволит разгрузить станцию «Проспект Вернадского», а также другие станции красной ветки метро.

Напомним, проект БКЛ предполагает открытие 31 станции метро. Общая протяженность линии составит порядка 71 километра, сообщает ФАН.