Москва стала лидером по выдаче льготных кредитов «Семейной ипотеки»

В столице за первое полугодие 2021 года выдано 3 608 кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 24,6 миллиарда рублей. По этому показателю Москва занимает первое место среди регионов России. Всего на Москву пришлось 11% всех выданных по программе кредитов и 23% от общего объёма кредитования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Всего в январе – июне 2021 года московскими заёмщиками было приобретено 223,3 тысячи квадратных метров жилья при средней стоимости квадратного метра 182,4 тысячи рублей, - отметил заммэра. - Средняя ставка кредитования по семейной ипотеке в первом полугодии 2021 года составила 4,77 процента, что на 0,03 процентного пункта ниже среднероссийской ставки. Средний срок кредитования – 258 месяцев».

С начала года больше всего желающих оформить семейную ипотеку оказалось в марте. Тогда в Москве было выдано 770 льготных кредитов на общую сумму 5,13 миллиарда рублей. А всего по России – 6 901 семейных кредитов с объёмом кредитования 22,36 миллиарда рублей.

«Почти 89 процентов объектов недвижимости по семейной ипотеке было приобретено по договору участия в долевом строительстве и только 11 процентов – по договору купли-продажи, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - Наиболее частым основанием для получения кредита по программе стало рождение третьего (или последующего) ребёнка – 2 210 кредитов или 61 процент от общего числа».

Расширение условий «Семейной ипотеки» с 1 июля 2021 года за счет включения в нее семей с одним ребёнком уже привело к росту числа заявок на участие в программе, следствием этого станет и рост объемов кредитования. По данным статистики, семей с одним ребёнком практически вдвое больше, чем семей с двумя и более детьми.

По программе «Семейная ипотека» семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, могут взять ипотечный кредит по льготной ставке до 6%. Максимальная сумма ипотеки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей. В остальных регионах – 6 миллионов рублей. С 1 июля 2021 года программу распространили на семьи, в которых с начала срока действия программы родился первый ребёнок.