Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару к концу недели

В Москву в выходные вернется жара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В начале новой рабочей недели в центральных регионах России, в частности, в Москве немного похолодает. Особенно приближение осени будет ощущаться по ночам. Зато к концу недели летняя погода снова вернется, воздух в столичном регионе может прогреться почти до 30 градусов. Такой прогноз озвучила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам специалиста, антициклон придет в Москву в четверг, благодаря ему и начнет повышаться температура. Так, в пятницу воздух прогреется до 26 градусов, а в субботу – до 27. Также в этот период ожидаются небольшие дожди, пишет «Российская газета».

Добавим, в понедельник, 23 августа, в столичном регионе ожидается от +19 до +21 градуса. Ветер будет дуть северо-западный со скорости до 10 метро в секунду. День будет солнечным и без осадков, передает РИАМО.

Напомним, прошлая неделя для ряда российских регионов оказалась аномально жаркой. Так, в Тюмени, Тобольске и Ханты-Мансийске были зафиксированы температурные рекорды, а в Екатеринбурге, Чебоксарах, Перми, Уфе, Самаре, Ульяновске и Красноуфимске температура воздуха превысила норму на 3-4 градуса, сообщает ФАН.