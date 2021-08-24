Москва подписала 45 контрактов жизненного цикла на поставку медоборудования

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С начала года столица заключила 45 контрактов жизненного цикла (КЖЦ) на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования на общую сумму более 23 миллиардов рублей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, контракты жизненного цикла являются одной из популярных форм государственно-частного партнерства при реализации важнейших городских проектов, в том числе – в здравоохранении. Они позволяют привлечь квалифицированных исполнителей к поставке современной медицинской техники.

«Москва заключает контракты жизненного цикла в сфере здравоохранения с конца 2019 года, - отметил заммэра. - Механизм оказался широко востребованным среди производителей медтехники. Менее чем за два года с ними подписано более 100 контрактов на сумму свыше 80 миллиардов рублей. Только в этом году по результатам конкурсов заключено 45 контрактов на общую сумму 23,1 миллиарда рублей. По ним в московские медучреждения поставят более 600 единиц новейших моделей медицинского оборудования».

Столица закупит по заключенным с начала года контрактам жизненного цикла рентгеновское и эндоскопическое оборудование, КТ-томографы и другую технику. Победителями конкурсов стали, в том числе, такие известные мировые производители, как Siemens и General Electric.

«Все поставщики имеют не только технические возможности для производства необходимого городу оборудования, но и релевантный опыт в сервисе, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Это важно при заключении контрактов жизненного цикла, поскольку они предполагают, что компании будут обеспечивать работоспособность техники в течение всего срока службы – в данном случае это 10–12 лет. Такой механизм госзакупки позволяет медучреждениям использовать аппараты более эффективно, а городу – оптимизировать расходы на ремонт и обслуживание закупленного оборудования».