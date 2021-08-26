Два детсада и поликлиника появятся в бывшей промзоне «Кунцево»

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/М. Мишин.

До 2032 года в бывшей промышленной зоне «Кунцево» на западе Москвы появится современный микрорайон с двумя детскими садами и поликлиникой. Участок планирует реорганизовать инвестор по проекту «Индустриальные кварталы». Проект планировки территории бывшей промзоны подготовлен инвестором и направлен на рассмотрение в правительство Москвы.

Напомним, в начале июня этого года на XXIV Петербургском международном экономическом форуме мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор компании «Главстрой» Андрей Васильев подписали договор о комплексном развитии территории бывшей промзоны «Кунцево».

«Участок бывшей промышленной зоны «Кунцево» площадью 16 гектаров на западе Москвы, расположенный между Молодогвардейской и Бобруйской улицами, будет реорганизован по проекту «Индустриальные кварталы», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Разработанный инвестором проект планировки предполагает строительство двух детских садов более чем на 500 мест площадью 11,5 тысячи квадратных метров и поликлиники на 170 посещений в смену. Реорганизация территории позволит создать почти 1,5 тысячи рабочих мест».

По его словам, инвестор вложит в проект более 100 миллиардов рублей. Ожидаемый бюджетный эффект составит 586 миллионов рублей в год. В рамках реорганизации бывшей промышленной зоны «Кунцево» планируется возвести более 610 тысяч квадратных метров недвижимости.

«Проект будет реализован до 2032 года, - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров. - К этому времени на территории бывшей промзоны появится порядка 600 тысяч квадратных метров жилья. При этом четверть нежилой недвижимости – около 160 тысяч квадратных метров – будет построено в рамках программы реновации».

Комплексное развитий территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. При этом общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.