Врио Губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв наградил 30 лучших учителей региона

Счастливые учителя смогут отдохнуть от тяжелой работы. Фото: правительство Хабаровского края.

На прошедшей в Хабаровске креативной сессии золотой лиги педагогов Хабаровского края учителям впервые подарили не только цветы и дипломы, а самый настоящий отпуск. Поощрить профессионалов своего дела по-новому решил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Главным критерием отбора педагогов стали высокие баллы за Единый государственный экзамен, заслуженные их учениками за последние три года. Достойную награду в виде сертификата на санаторно-курортное лечение получили 30 учителей. Все они лауреаты и дипломанты городских, краевых и всероссийских конкурсов профессионального мастерства.

- Министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова уже предложила мне сделать такую меру поддержки ежегодной доброй традицией. Я с ней полностью согласен. Чтобы наши лучшие педагоги смогли отдохнуть перед новым учебным годом, будем дарить сертификаты ежегодно, - заявил Михаил Дегтярев.

По мнению политика, главная задача правительства региона в вопросах развития образования – это оказывать всевозможную поддержку, как учителям, так и ученикам.