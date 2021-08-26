Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей в День знаний

Москвичей предупредили о прохладной погоде на 1 сентября Фото: Алена МАРТЫНОВА

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ждет москвичей на 1 сентября. По ее прогнозам, в первый день осени могут пройти небольшие дожди, в городе будет свежо, особенно утром, во время торжественной линейки.

«Не исключено, что в ночь на 1 сентября пройдёт небольшой кратковременный дождь. Скорее всего, в утренние часы осадков не будет, но температура воздуха днём уже не будет такой высокой, где-то около +20 °С, что тоже неплохо для начала сентября», — цитирует Позднякову RT.

Синоптик также добавила, что конец августа в Москве будет теплым и солнечным.

«Наверное, самым ненастным днём будет сегодняшний день, сейчас уже небо затягивают облака, к нам приближается не выраженный в температуре, но только в облачности фронт», - отметила синоптик.

При этом она успокоила местных жителей, добавив, что уже в пятницу погода начнет улучшаться, а в выходные москвичей ждет потепление до 24-25 градусов тепля.

«И до +27 °С температура может повышаться 30 августа. Последний день месяца тоже будет довольно тёплый с температурой воздуха в городе около +25 °С», - добавила Позднякова.

Напомним, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в четверг, 26 августа, в Москве может выпасть до 20 миллиметров осадков, что составляет почти 25% месячной нормы, передает телеканал «360».