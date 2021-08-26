Жириновский возмутился тем, что он не зарегистрирован на онлайн-голосование

Владимир Жириновской опубликовал в соцсетях видеообращение. Фото: кадр видео.

Владимир Жириновский возмущен тем, что его заявка на электронное голосование на выборах в Госдуму не прошла регистрацию. Об этом лидер ЛДПР сообщил в соцсетях. Заявление Владимира Вольфовича было отправлено на повторное рассмотрение, что вызвало недовольство политика.

- На днях Владимир Жириновский зарегистрировался на Мос.ру, чтобы принять участие в дистанционном голосовании на выборах в Госдуму. Сегодня мы узнали, что система отказалась регистрировать Владимира Вольфовича и отправила его документы на дополнительную проверку, - сообщается на странице партии ЛДПР в Инстаграме.

Партия опубликовала видео, в котором Владимир Жириновский требует предоставить ему и его соратникам право голосовать дистанционно.

- Сегодня узнал, что мои данные на какой-то проверке до сих пор. А почему меня не пускают быть электронным избирателем? Меня проверяют, черт знает что! - возмущается в ролике Жириновский. - Требую незамедлительно решить вопрос и предоставить мне и всем моим соратникам право голосовать электронно!

Напомним, выборы депутатов Государственной думы Восьмого созыва пройдут в Единый день голосования 19 сентября 2021 года. У жителей столицы будет возможность проголосовать в один из трех дней, с 17 по 19 сентября. Коме того, москвичи смогут сделать свой выбор онлайн — приняв участие в дистанционном электронном голосовании. Регистрация на него для жителей столицы открыта со 2 августа. На сегодняшний день заявки на участие в электронном голосовании подали более одного миллиона человек.

Стать участниками электронного голосования могут зарегистрированные в Москве граждане РФ, которым на день голосования исполнится 18 лет. Для голосования также требуется полная учетная запись на портале mos.ru. Там же на сайте работает сервис проверки статуса заявлений на дистанционное электронное голосование. Для того, чтобы проверить статус заявки, нужно ввести ее уникальный номер — он присваивается при отправке. Уникальный номер сохраняется в уведомлениях в личном кабинете, а также в письмах электронной почты.

Подать заявку на электронное голосование очень просто: если в личном кабинете на сайте mos.ru уже заполнены актуальные и проверенные данные, совпадающие с государственной автоматизированной системой «Выборы», то поля заявления заполнятся автоматически. Для проверки на телефонный номер высылается СМС с кодом подтверждения.

После заполнения заявка отправляется в Центральную избирательную комиссию России на проверку. После ее завершения подавшему заявление присылается уведомление по электронной почте. В случае, когда в регистрации отказывается, в уведомлении указывается причина. Исправив указанны ошибки, заявку можно отправить повторно. Подать заявление на электронное голосование можно до 13 сентября до 23 часов 59 минут. Москвичи, зарегистрированные в списках электронного голосования, будут исключены из списков для голосования на избирательных участках.