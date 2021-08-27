Заммэра Ефимов: жители Москвы могут купить на торгах землю под дом и гараж

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Жители смогут купить на городских торгах 15 земельных участков под индивидуальное жилищное строительства (ИЖС) в Троицком и Новомосковском округах, а также на севере и востоке столицы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За семь месяцев 2021 года город реализовал на торгах 14 земельных участков под ИЖС общей площадью 1,7 гектара, из них на продажу 11 и три в аренду, - отметил заммэра. - Сейчас на торги выставлено 15 земельных участков площадью от 0,07 до 0,3 гектара в четырех округах столицы. Они свободны от застройки. Будущие собственники смогут возвести здесь дома площадью от 260 до 1200 квадратных метров».

На земельных участках владельцы смогут построить жилые дома высотой до 15 метров, а также разместить хозяйственные помещения и гаражи, заниматься садоводством и выращиванием сельскохозяйственных культур.

«В Троицком округе находятся 11 предлагаемых на продажу земельных участков, в Новомосковском – 2, еще по одному на севере и востоке Москвы, - добавил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - Торги по реализации земельных участков под ИЖС традиционно пользуются спросом у жителей. По итогам семи месяцев этого года конкуренция на торгах составила в среднем 8,4 участника на лот».

Самый большой участок площадью 0,3 гектара, выставленный на продажу от города, расположен в поселении Сосенское в Новомосковском округе. Участок находится на расстоянии около полутора километров от станций метро «Прокшино» или «Филатов луг». Будущий владелец сможет построить здесь дом площадью до 1,2 тысячи квадратных метров. Начальная цена - 12,3 миллиона рублей.

А самый маленький участок площадью 0,07 гектара - в Троицком округе в поселении Щаповское, деревня Троицкое. Начальная цена - около 1,5 миллиона рублей. Будущий собственник сможет возвести жилое здание площадью около 260 квадратных метров.

Торги по указанным лотам пройдут в очной форме со 2 до 30 сентября. Документация и характеристики других земельных участков - на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Для жителей».