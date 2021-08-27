Артемий Лебедев прокомментировал реакцию москвичей на установку скульптуры «Большая глина №4»

«Большая глина №4» Урса Фишера Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал установку в Москве временной скульптуры Урса Фишера «Большая глина №4». Во время стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» эксперт отметил, что многим местным жителям, да и гостям города произведение не понравилось, однако сам он видит в нем особый смысл.

«Больше всего на свете меня возмущают люди, которым не нравится скульптура Урса Фишера «Большая глина №4» перед новым Домом культуры «ГЭС-2», который собираются скоро открыть в Москве. Причём заметьте, что она ещё и временная. Она постоит пару месяцев всего. Скульптура, которая похожа на то, как скульптор начинает свою работу. Он берёт куски глины, сначала их слепляет вместе, а потом постепенно начинает придавать этой глине форму», — цитирует Лебедева RT.

Напомним, временная скульптура представляет собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию — копию комка глины, который автор разминал в руках переда началом работы. Произведение появилось на Болотной набережной Москвы и уже успело вызвать недовольство у москвичей, передает телеканал "360".