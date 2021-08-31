Владимир Ефимов: реставрационные работы в Спасо-Преображенском соборе Новоспасского монастыря проведут в течение 380 дней

К 2023 году планируется отреставрировать Спасо-Преображенский собор ансамбля Новоспасского монастыря в Таганском районе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественных-земельных отношений Владимир Ефимов.

Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря находится на Крестьянской площади. Он является вторым по величине православным храмом столицы после Успенского кафедрального собора в Кремле.

«С начала года город провел более 40 закупок на выполнение работ по сохранению зданий и сооружений, относящихся к объектам культурного наследия, - рассказал заммэра. - Сейчас объявлен конкурс на реставрацию Спасо-Преображенского собора ансамбля Новоспасского монастыря, который является объектом культурного наследия. Победителю конкурса предстоит в течение 380 дней с момента заключения контракта провести реставрационные работы в храме, а также привести в порядок вход в усыпальницу Романовых».

К участникам закупки будут предъявляться особые требования, так как собор обладает охранным статусом.

«Конкурс с ограниченным участием предполагает отбор победителей не только с учетом ценовых критериев, - уточнил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - Заявку на конкурс с ограниченным участием смогут подать компании, уже имеющие подтвержденный опыт работ по реставрации объектов культурного наследия. Победитель должен обладать лицензией на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов России, выданной Министерством культуры России».

Все работы будут проводиться в рамках согласованной документации аттестованными специалистами под контролем Мосгорнаследия. Начальная цена контракта составляет около 172 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 10 сентября 2021 года.

«Спасо-Преображенский собор ансамбля Новоспасского монастыря - действительно уникальный памятник архитектуры, - пояснил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов. - Подрядчику, который будет определен в ходе торгов, предстоит выполнить реставрацию фасадов, цоколя, глав и крестов, привести в порядок кровлю, восстановить отмостки и воссоздать окна и двери. Также планируется отреставрировать белокаменную и кирпичную кладку стен, чугунную лестницу, установить архитектурную подсветку».