Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман решили объединить усилия после избрания в Госдуму

Общественные деятели провели встречу «на высоте», а закрепили договоренности подписанием общего заявления демократически – в летнем кафе. Фото: Кирилл Журавок

По словам Дмитрия Певцова, переговоры в Останкинской телебашне переросли в обсуждение, каким именно курсом развиваться государству.

«Мы очень разные люди, но в том, что многое нужно пересмотреть в государственном подходе, наши мнения совпали, - отметил народный артист Дмитрий Певцов. – Мы оба за остановку пенсионной реформы и снижение пенсионного возраста. За создание широкой сети Домов юных техников для восстановления системы научно-технического творчества молодежи. Такие центры должны быть максимально доступны, располагаться в каждом районе. Вассерман согласен со мной, что надо восстановить систему доплат за боевые награды участникам боевых действий, за придание особого федерального статуса ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Эрудит Анатолий Вассерман обратил внимание на важность использования достижений компьютеризации и автоматизации производств для решения вопроса снижения пенсионного возраста. По его мнению, выгоды от внедрения современных технологий должны получать не только владельцы компаний, но и все жители страны.

«Мы совместно ратуем за поддержку отечественной фундаментальной науки, прикладных инноваций в машиностроении, инфраструктуре и на цифровых направлениях, - заметил Анатолий Вассерман. – Вопросов, волнующих меня и Дмитрия, множество: контроль за ценами и тарифами, восстановление системы здравоохранения, пострадавшей от «оптимизации», контроль миграции, прекращение оттока капитала из России».

Анатолий Вассерман и Дмитрий Певцов договорились объединить программы действий и координировать свои усилия после избрания в Госдуму по 13 ключевым позициям. Соглашение предусматривает совместную подготовку законопроектов по обозначенным выше направлениям, а также направлено на рассмотрение представителям нескольких политических партий, которым также предложено вступить в коалицию.

Обсуждение общественные деятели провели «на высоте», а закрепили своим договоренности подписанием общего заявления демократически – в летнем кафе, пользуясь хорошей погодой последних летних выходных.