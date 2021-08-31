В Москве 12-летняя школьница забеременела от взрослого приятеля Фото: "КП" Архив

В Москве 12-летняя школьница оказалась беременная от взрослого приятеля. То, что подросток в положении, выяснилось, когда ее доставили в больницу с гнойным аппендицитом.

Скорую помощь девушке вызвала родительница, врачи приняли решение срочно госпитализировать пациентку, но когда она оказалась в больнице, выяснился новый факт.

Врачи установили, что юная пациентка на четвертой неделе беременности. Информацию передали в правоохранительные органы, теперь семье придется общаться с силовиками. К тому же, объясниться предстоит будущему отцу ребенка, которому уже исполнилось 18 лет.

Мать школьницы пояснила, что дочь встречалась с молодым человеком. Но что отношения зашли так далеко, она не догадывалась, сообщает сайт mk.ru.

Женщина настаивает на сохранении ребенка, но пока этот вопрос не решен до конца. Мать шестиклассницы не трудоустроена и находится дома после операции. Отец школьницы – по профессии строитель, но мужчина живет отдельно от семьи.

Саму девочку в школе характеризуют, как трудного ребенка. Она часто пропускает занятия и тянется к знаниям.