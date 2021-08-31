Владимир Ефимов: В Москве объем промышленного производства вырос на 26,3% с начала года

За семь месяцев 2021 года индекс промышленного производства столицы увеличился на 25,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За семь месяцев 2021 года индекс промышленного производства столицы увеличился на 25,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост произошел в том числе за счет увеличения объемов производства текстильной продукции, бумажных изделий, электрооборудования, химических и лекарственных средств. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве продолжается увеличение объемов производства в обрабатывающей промышленности, - отметил заммэра. - С января по июль рост составил 26,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется развитием в столице производства телекоммуникационного оборудования, бумажных изделий и фармацевтической продукции. Также в городе выросло производство отдельных видов потребительских товаров, в частности одежды и автомобилей. От динамики обрабатывающей промышленности значительно зависит индекс промышленного производства Москвы. За семь месяцев этого года он вырос на 25,3 процента по сравнению с показателем того же периода 2020 года».

Сегодня в Москве локализовано более 3000 высокотехнологичных предприятий, что подтверждает ее статус столицы новой промышленности. Работая в тесном взаимодействии с производственниками, город реализует одно из основных направлений программы развития.

С начала 2021 года удвоился объем производства бумаги и бумажных изделий. Это связано с активным развитием сервисов доставки на фоне увеличения сегмента онлайн-торговли, а также с использованием картонной упаковки вместо пластиковой. По данным Data Insight, в июле 2021 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания в России увеличили количество принятых заказов в 3,3 раза по сравнению с июлем прошлого года.

«Существенный рост в январе-июле этого года наблюдался также в производстве текстильных изделий, - добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Сегмент вырос в 2,4 раза. На 61,7 процента увеличился выпуск одежды. Сейчас на территории Москвы работает сразу несколько крупных фабрик, специализирующихся на производстве текстильных изделий и одежды, а также продукции для нужд государственных служб. Столичное производство химических веществ и продуктов за этот период выросло на 42 процента по сравнением с уровнем аналогичного периода прошлого года».

На увеличение объемов производства столичных компаний влияет реализуемая городом политика по поддержке промышленных предприятий. Москва предлагает бизнесу целую систему мер поддержки. Например, инвестиционно-активным предприятиям может быть присвоен статус промышленного комплекса. Он дает возможность снизить региональную ставку налога на прибыль с 17% до 13,5% и получить другие льготы.