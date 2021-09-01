Владимир Ефимов: город выделил землю для развития железнодорожной инфраструктуры

В прошлом году город выделил компании «Российские железные дороги» 263 земельных участка общей площадью 21,46 гектара Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

С начала года город безвозмездно передал в аренду компании «Российские железные дороги» (РЖД) 66 земельных участков для развития железнодорожной инфраструктуры. Это позволит создавать современные, удобные для москвичей транспортные линии и пересадочные узлы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Для размещения новых, а также для реконструкции существующих остановочных пунктов, строительства дополнительных путей на действующих железнодорожных ветках город безвозмездно предоставляет РЖД землю на срок от одного года до шести лет, - рассказал заммэра. - В прошлом году город выделил компании «Российские железные дороги» 263 земельных участка общей площадью 21,46 гектара. С начала 2021 года Департамент городского имущества заключил с РЖД договоры аренды 66 земельных участков общей площадью 11,6 гектаров. Они расположены в восьми столичных округах».

В этом году для развития железнодорожной инфраструктуры выделено 27 территорий на северо-западе столицы, 18 – на юго-востоке, девять – в центре, четыре – на северо-востоке, по три – на западе и востоке и по одному – на севере и юге Москвы.

«Из всего объема земли, предоставленной городом с начала года РЖД, около 2,2 гектара выделено для строительства, реконструкции, благоустройства и создания инфраструктуры остановочного пункта Аминьевская Киевского направления МЖД, а также семи платформ Курско-Рижского диаметра – это станции Щукинская, Волоколамская, Пенягино, Печатники, Курьяново, Марьина роща и Царицыно, - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - Кроме того, город предоставил участок площадью почти 4,4 гектара в Красносельском районе для работ по созданию МЦД-3. Ещё более 3,6 гектаров предназначено для размещения объектов железнодорожной инфраструктуры на Горьковском направлении МЖД».