Владимир Ефимов: Инвестор для реорганизации части промзоны «Алтуфьевское шоссе» в Москве выбран на аукционе

В столице растет интерес частных компаний к проекту «Индустриальные кварталы» Фото: Shutterstock

В Москве состоялся аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории промзоны «Алтуфьевское шоссе» в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Бывшая производственная площадка на северо-востоке столицы превратится в современный квартал с высокотехнологичным производством, комфортным жильем и социальной инфраструктурой. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Аукцион начался в 10 часов утра 31 августа и продлился почти 20 часов, - отметил заммэра. - Наибольшую цену за право заключения договора о комплексном развитии территории предложил «Специализированный застройщик "Московский ткацко-отделочный комбинат"», который входит в группу компаний AFI Development. Мы наблюдаем существенный рост интереса инвесторов к проекту «Индустриальные кварталы». В первом таком аукционе на право реорганизовать бывшую промзону «Коровино» приняли участие 5 потенциальных инвесторов и стоимость контракта выросла с 22 до 201 миллиона рублей. Вчера в торгах участвовали 13 претендентов. В результате стоимость договора по итогам аукциона увеличилась в 86 раз - с 37 миллионов рублей до 3,2 миллиарда рублей».

Напомним, решение о комплексном развитии территории было принято в декабре прошлого года Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы. Сейчас в бывшей промзоне находятся объекты, принадлежащие 16 разным юридическим лицам. В течение шести месяцев у них была возможность договориться между собой и подать документы на реализацию проекта КРТ. Но за полгода никто не проявил инициативу, и в результате был объявлен аукцион.

«Победитель получил право реализовать проект комплексного развития промышленной территории общей площадью почти 30 гектаров, - уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Объем частных вложений превысит 45 миллиардов рублей. Инвестор сможет возвести здесь объекты производственного, жилого и общественно-делового назначения общей площадью более 720 тысяч квадратных метров, что позволит создать почти 8 тысяч новых рабочих мест».

Проект «Индустриальные кварталы» позволит городу получить около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.