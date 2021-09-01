Родителям дошкольников с 1 сентября будут полностью оплачивать больничный по уходу за детьми

Глава «Совета матерей России» Татьяна Буцкая отмечает: многие родители из регионов считали прежнюю систему начисления выплат по больничному несправедливой. Фото: Анна НИКИТИНА.

C 1 сентября родители дошкольников будут получать стопроцентную оплату больничного по уходу за детьми. Инициативу «Единой России» поддержал президент Владимир Путин. Теперь родителям детей до семи лет будут начислять по больничному листку полную сумму среднего заработка вне зависимости от стажа сотрудника. По словам первого заместителя главы фракции «Единой России» в Госдуме Андрея Исаева, эта мера станет весомой поддержкой для молодых семей.

Раньше выплаты по больничному листу на детей начислялись по следующим пропорциям: сотрудникам со стажем работы до пяти лет полагалось 60% от заработка, от 5 до 7 лет - 80%, и от 8 до 25 лет – выдавался стопроцентный заработок. Многие считали эту систему несправедливой, и депутаты «Единой России» предложили оплачивать больничные листы на сто процентов, вне зависимости от стажа работы. Единороссы разработали и внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Теперь родители могут спокойно ухаживать за больными детьми, и это не отразится на их благосостоянии.

Исправить существовавший порядок начисления больничных просили многие родители из российских регионов, отмечает руководитель «Совета матерей», эксперт Общественного народного фронта Татьяна Буцкая.

- Некоторые из них указывали, что с удивлением обнаруживали после больничного по уходу за ребенком размер полученной выплаты. И на встречах с нами многие задавали вопрос, почему так выстроена система. В конце концов, им же в аптеке не продают лекарство по 60% от его стоимости, – подчеркивает Буцкая.

Собрав народные предложения, организация «Совет матерей России» обратился за помощью к депутатам «Единой России».

- Мы предложили разработать соответствующий закон, который устранил бы эту несправедливость, - комментирует Татьяна Буцкая. - Документ в итоге был оперативно принят. Фракция «Единой России» нас услышала.

Напомним, инициативу «Единой России» 22 апреля в ходе Послания Федеральному Собранию поддержал Владимир Путин. Глава государства поставил задачу расширить список мер поддержки для семей с детьми. В том числе президент поддержал предложение единороссов о введении 100% оплаты больничного листа по уходу за дошкольниками без привязки к трудовому стажу.