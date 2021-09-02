На участке Юго-Восточной хорды построят путепровод через реку Городня

На участке Юго-Восточной хорды от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД завершается прокладка путепровода через реку Городня. Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

На участке Юго-Восточной хорды от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД завершается прокладка путепровода через реку Городня. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

«Сейчас идет армирование пролетного строения между пятой и шестой опорами путепровода, а также армирование и бетонирование креплений под внешнее барьерное ограждение, - отметил заммэра. - Общая строительная готовность объекта оценивается в 80 процентов».

Напомним, на этом участке, помимо путепровода через реку Городня, разместятся еще три путепровода. «Участок достаточно сложный, всего на нем предстоит построить десяток искусственных сооружений», - отметил глава Стройкомплекса столицы.

На всех трех путепроводах также идут активные работы.

«Путепровод через Котляковский ручей уже готов более чем наполовину, - рассказал Юрий Кравцов, генеральный директор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» (выступает генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком ряда участков Юго-Восточной хорды. - Прим.). - Здесь проводится бетонирование подпорных стен и монтаж балок пролетного строения. При этом продолжается устройство пролетов путепровода через Кантемировскую улицу. Его готовность оценивается в две трети».

Кроме того, началось устройство буронабивных свай путепровода через Кавказский бульвар. По проекту на восьмом участке ЮВХ также построят четыре подземных перехода в районе улицы Бехтерева. Один из них уже готов, три других — строятся, ведется армирование стен. Одновременно на этом участке хорды возводят два очистных сооружения, на который уже занимаются разработкой грунта.

Ранее столичные власти назвали хордовую систему скоростных магистралей мегапроектом развития дорожно-транспортного каркаса Москвы. Хорды свяжут периферийные районы столицы, разгрузив не только улицы в центре, но также МКАД и ТТК.