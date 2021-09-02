Заммэра рассказал, что на торгах в среднем на один лот приходится пять участников

Владимир Ефимов: Москвичи смогут купить у города ещё 111 машино-мест.

«Город регулярно выставляет на продажу машино-места во всех столичных округах, - сказал заммэра. - За семь месяцев этого года на торгах было реализовано практически 2,8 тысячи машино-мест. В среднем за один лот боролись 5 участников. Сейчас на продажу выставлено 111 машино-мест, расположенных в многоуровневом подземном паркинге в районе Черемушки. Автовладельцы смогут приобрести парковочные места площадью от 15,4 до 40 квадратных метров».

Паркинг, в котором расположены машино-места, находится на Перекопской улице, дом 34, корпус 3. Автостоянка оборудована водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией и центральным отоплением. Все объекты свободны от обременений и готовы к использованию в качестве парковочных мест.

Москва - самый комфортный и уютный город для жизни. Создавая удобную и комфортную городскую среду, столица, укрепляет статус лучшего города для каждого своего жителя.

«Представленные объекты будут реализованы в электронной форме без объявления цены, поскольку стоимость назначает сам покупатель, - уточнил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - Для того, чтобы подтвердить намерение заключить договор в случае победы, участникам необходимо внести задаток в размере от 45,7 до 100,3 тысячи рублей в зависимости от лота. Всего за 7 месяцев 2021 года в Москве было реализовано 1517 машино-мест без объявления цены. Среднее количество участников на лот составило 7 человек».

Прием заявок на покупку машино-мест без объявления цены в Черемушках продлится до 30 сентября 2021 года. Итоги торгов планируется подвести 4 октября. Технические характеристики объектов - на инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Подать заявку можно на сайте «Росэлторг».

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