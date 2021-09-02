Тишковец рассказал, когда в Москву придет золотая осень и бабье лето Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву придет золотая осень. Начиная с 3 сентября столица начнет окрашиваться в желтый цвет.

Поворотным моментом для растений стает момент, когда среднесуточная температура приблизится к отметке в +10 градусов, что для процедуры фотосинтеза является критической температурой.

- Хлорофилл распадается, перестает маскировать своим зеленым цветом другие пигменты. Леса начнут наряжаться в позолоту, - цитирует синоптика «Москва 24».

В ближайшие выходные в столице похолодает, сильный ветер приведет к первому листопаду. Метеорологическая осень в 2021 году придет точно по календарю.

- С каждым днем будет все холоднее, студеные массы будут наступать. К середине сентября в Москве установится привычная для этого времени года температура, – говорит метеоролог.

А вот третья и четвертая неделя сентября обещает быть теплой и дефицитной на осадке. Так что к этому времени стоит ждать прихода бабьего лета.

Тем временем, выходные в столице ожидаются холодными. Местами возможны заморозки. Из-за сильных ветров объявлен «желтый» – это второй уровень погодной опасности, сообщает РИАМО.