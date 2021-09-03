Владимир Ефимов: в Москве стартовала регистрация на экскурсии по заводам и фабрикам в проекте «Открой#Моспром»

Желающих посетить столичные производства становится больше с каждым годом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Второй в этом году этап офлайн-формата проекта «Открой#Моспром» начался в столице. С 3 сентября зарегистрироваться и бесплатно получить электронный пропуск на территорию выбранного завода можно на сайте otkroimosprom.ru. Всего планируется сформировать 70 экскурсионных групп. Сами экскурсии пройдут с 9 по 11 сентября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Проект «Открой#Моспром» мы запустили два года назад, - сказал заммэра. - Желающих окунуться в атмосферу столичной промышленности и самому побывать на заводах города становится все больше. Прошлой весной всего за три дня мы провели 100 очных экскурсий. На 34 крупных производственных предприятиях побывали более полутора тысяч жителей и гостей столицы. На этот раз посетителей ждут на 20 производственных площадках».

Участники проекта смогут познакомиться с предприятиями различных отраслей - от пищевой до космической. Экскурсии будут проводиться в группах от 10 до 25 человек. Гости побывают там, где на огромных конвейерах миллионами штук в час производят конфеты, при помощи 3D принтера создают уникальные ювелирные украшения, конструируют и изготавливают детали самолетов гражданского и военного назначения. Участников проекта также ждут на территории столичного предприятия с 80-летней историей.

В этом году впервые к проекту «Открой#Моспром» присоединился Московский нефтеперерабатывающий завод.

«Ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, все еще диктуют условия при составлении экскурсионных планов, - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Организаторами соблюдаются необходимые меры предосторожности. Также сегодня посетить столичные заводы можно онлайн – уже вышло 32 серии видео экскурсий. Регулярно на предприятия мы отправляем и российских знаменитостей, которые в прямом эфире знакомят интернет-аудиторию с тонкостями производственных процессов».

Все желающие также смогут принять участие в интеллектуальной игре «КВИЗ, ПЛИЗ!». По традиции ее посвятят московской промышленности. Состязания пройдут как в онлайн-формате, так и офлайн 12 сентября в конгресс-центре ОЭЗ «Технополис «Москва». Победителей наградят памятными подарками.