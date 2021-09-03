На юго-востоке Москвы по реновации переселят жителей более 800 домов

В списке - 818 домов, в которых насчитывается свыше 60 тысяч квартир Фото: Евгения ГУСЕВА

Новоселье отмечают в столице все больше участников реновации. В Юго-Восточном округе Москвы по этой программе предстоит переселить жителей более 800 домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

«В списке - 818 домов, в которых насчитывается свыше 60 тысяч квартир, - отметил заммэра. - То есть перед Стройкомплексом стоит задача обеспечить новым комфортным жильем более 160 тысяч участников программы в округе».

По его словам, с момента старта программы в округе построили 22 дома. В городе по поручению мэра Сергея Собянина ускоряется строительство и передача домов под заселение. Для «волнового» переселения жителей по программе в Юго-Восточном округе подобрано 69 «стартовых» площадок на более чем 1 миллион квадратных метров.

«Всего в ЮВАО сейчас переданы под заселение 11 домов, в которых начитывается 1639 квартир», - уточнил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

Напомним, программа реновации жилья в столице утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей. Под расселение попали 5175 домов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что сроки переселения участников программы реновации по возможности будут ускорены. «Главное, придерживаться графика и как можно больше ускорять его, чтобы люди скорее получили свои квартиры, - подчеркнул Собянин. - Но немаловажно качество самого жилья, чтобы оно соответствовало стандартам реновации».

Подробнее о программе реновации можно узнать на официальном сайте мэра Москвы - https://www.mos.ru/city/projects/renovation/