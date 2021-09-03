В парке Ходынское поле высадили аллею Славы «Кедры Великой Победы»

Фото: АО «Мосинжпроект»

В этом году столица, как и вся страна, отмечает 80-летие битвы под Москвой. Сегодня, 3 сентября, в городском парке «Ходынское поле» высадили аллею Славы «Кедры Великой Победы», посвящённую 80-летию формирования и участия Московского народного ополчения в битве за Москву и контрнаступлению советских войск. Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» выступил генеральным партнером акции.

Фото: АО «Мосинжпроект»

«Участие в проекте по созданию зеленой аллеи Славы «Кедры Великой Победы» почетно для всего холдинга «Мосинжпроект», - подчеркнул генеральный директор холдинга «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. - Это дань памяти и благодарности ветеранам, в том числе и строителям, которые с оружием в руках защищали Родину на фронте и ковали Победу в тылу. Благодаря их беспримерному подвигу сегодня мы живем под мирным небом, строим города, дороги, метро, растим детей. Проходят годы, десятилетия, меняются поколения, но память о подвиге ополченцев навсегда остается в наших сердцах. Именно им посвящена недавно возведенная с участием холдинга новая станция московского метро «Народное Ополчение» Большой кольцевой линии. Аллея Славы – это очередной искренний и сердечный знак благодарности и уважения нашим ветеранам».

По его словам, восемьдесят алтайских кедров, высаженных в столичном парке «Ходынское поле», помогут сохранить славную память о защитниках нашей страны на века, поскольку срок жизни кедра достигает 1000 лет. При этом акция стала не только патриотической, но и экологической.

Фото: АО «Мосинжпроект»

«Холдинг «Мосинжпроект» выступает оператором ключевых градостроительных программ российской столицы и вопросы охраны окружающей среды и экологии у нас в приоритете, - отметил заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Владимир Доровский. - Большое внимание на всех стадиях выполнения работ уделяется минимизации негативного воздействия на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов».

В акции также приняли участие руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, представители Государственной думы РФ, Мосгордумы, муниципальных властей и ветеранских объединений города. У каждого высаженного дерева поставили табличку с реестровым номером и информацией о памятном событии.

Фото: АО «Мосинжпроект»

Напомним, инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – оператор программ развития московского метро и транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) столицы, а также участвует в ключевых дорожных проектах Москвы. Холдингом созданы знаковые сооружения, среди них реконструированная к Чемпионату мира по футболу 2018 Большая спортивная арена «Лужники», парк и концертный зал «Зарядье», Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках, театр «Геликон-опера», инфекционный центр «Вороновское» и другие.