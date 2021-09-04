Петр Толстой: Штаб общественной поддержки «Единой России» продолжит свою работу в качестве Ситуационного центра по наблюдению за выборами

Петр Толстой встретился с координаторами корпуса наблюдателей и рассказал о задачах Ситуационного центра. Фото: Ольга КРЫЛОВА.

В Москве открывается Ситуационный центр по наблюдению за выборами. С 17 по 19 сентября, во время голосования на выборах в Госдуму, он будет координировать работу корпуса наблюдателей «Единой России». По словам секретаря московского регионального отделения партии Петра Толстого, Ситуационный центр будет действовать на базе Штаба общественной поддержки единороссов на улице Покровка, 47.

Накануне Петр Толстой встретился с координаторами корпуса наблюдателей и рассказал о функциях и задачах Ситуационного центра.

- За эти несколько месяцев площадка на Покровке, 47 стала мощным центром притяжения для всех москвичей, которые помогали «Единой России» в разработке Народной программы, вносили свои предложения, встречались с кандидатами и депутатами Партии. В дни выборов Штаб продолжит свою работу в качестве Ситуационного центра по наблюдению за выборами, - отметил Петр Толстой. - Сюда будет стекаться вся информация о ситуации на местах. Именно здесь журналисты и блогеры смогут получить всю достоверную информацию о ходе голосования и о выявленных провокациях и нарушениях.

По словам Толстого, во время выборов к работе будут привлечены все наблюдатели, прошедшие подготовку. Каждому из них на мобильный телефон установят специальное приложение, с помощью которого централизованный интернет-сервис «Единой России» будет оперативно собирать информацию и координировать действия людей. Кроме наблюдателей на финальном этапе к избирательной кампании подключатся блогеры: они будут рассказывать о ходе голосования в социальных сетях.

- Каждый наблюдатель «Единой России», который будет работать в Москве, предварительно прошел очные обучающие курсы, получил актуальные знания об избирательном законодательстве, о правилах, которые действуют на избирательном участке, - рассказал депутат Московской городской Думы Александр Козлов. - А самое главное – наши наблюдатели получили практические навыки работы, в том числе в ситуациях форс-мажора, провокации. Настолько тщательно своих наблюдателей не готовит ни одна партия в стране.

Петр Толстой подчеркнул: избирательная кампания выходит на финишную прямую, и сейчас особенно важно обеспечить открытость и прозрачность процесса голосования.

- На протяжении года мы провели огромную работу, и сегодня выходим на финишную прямую. За те две недели, которые остались до голосования, нужно сделать самый важный, последний, шаг: защитить выбор наших избирателей, обеспечив самые чистые и открытые выборы. Уверен, мы справимся, - подчеркнул Петр Толстой.

Напомним, выборы депутатов Госдумы Восьмого созыва пройдут в Единый день голосования 19 сентября. Избиратели в Москве смогут проголосовать в любой удобный для себя день с 17 по 19 сентября. Лидером партийного списка «Единой России» является мэр Москвы Сергей Собянин. От партии также избираются кандидаты в пятнадцати одномандатных округах столицы. Кроме того, одновременно с федеральной кампанией будут проведены довыборы депутатов Московской городской Думы на округах №19 и №37, а также выборы депутатов Совета МО «Щукино».