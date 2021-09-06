Синоптики зафиксировали первые заморозки в Московской области

Первые заморозки зафиксировали в Подмосковье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мнившей ночью синоптики зафиксировали первые заморозки в Московском регионе. На востоке Московской области температура воздуха опустилась до минут 0,5 градусов. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В эту ночь в восточной части Подмосковья наблюдались заморозки до минус 0,3-0,5 градуса», - цитирует метеоролога РИАМО.

Специалист добавила, что холодная погода вскоре сменится потепление. В среднем же ночные температура на этой недели будут достигать 10 градусов тепла, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее специалисты пообещали, что уже к выходным в Москве и области наступить бабье лето. Ожидается, что во второй половине недели дожди прекратятся, а столбики термометров поднимутся аж до 22 градусов тепла. Правда, такая приятная погода в регионе тоже не задержится, со следующей недели вновь начнет холодать. Так что у москвичей есть возможность насладиться одними из последних теплых выходных этого года, передает телеканал «360».