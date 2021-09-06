В Солнечногорске полицейские изъяли у мужчины килограмм амфетамина

Теперь правоохранители проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подмосковные полицейские обнаружили у 28-летнего приезжего из Владимирской области три свертка с амфетамином общим весом около 1 килограмма.

Мужчину задержали рядом с деревней Бухарево. Он сознался, что делал закладки в лесном массиве неподалеку. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Как рассказывает сам мужчина, он закупал наркотики в интернете и сбывал их через закладки в Подмосковье.

Теперь на задержанного завели уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет..

Правоохранители уже проверяют его причастность к подобным случаям.

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