Волонтер Олег Леонов: Москвичи добились придания охранного статуса шести знаменитым историческим домам

Олег Леонов заявил, что борьба за сохранение исторических зданий будет продолжена. Фото: Александр ИВАНОВ.

Шести старинным домам в центре Москвы благодаря вмешательству горожан присвоят статус объектов культурного наследия. Об этом 7 сентября сообщил инициатор кампании по спасению исторических зданий - куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов. Вместе со своими единомышленниками ему удалось собрать более 15 тысяч подписей москвичей. Люди активно поддержали инициативу по спасению старинных домов в Центральном округе столицы.

- Москвичи очень чутко реагируют на изменения в городе. Историческая застройка в центре Москвы, за спасение которой мы собрали более 15 000 подписей - важная часть жизни горожан, - подчеркнул Олег Леонов. - В результате наших совместных усилий охранный статус уже получили сразу шесть объектов! Это больше, чем за весь прошлый год. Безусловно, это наша общая победа и благо для всех, кто неравнодушен к нашей Москве.

Собранные подписи и список 20 зданий, нуждающихся в охране, Олег Леонов передал в Департамент культурного наследия Москвы. Вместе с подписями на стол чиновников лег камень – кусок стены, отколовшийся от одного из исторических домов. Приладить его обратно не получилось, и камень-символ отдали в Департамент. Этот подарок от горожан стал для его сотрудников настоящим сюрпризом.

В итоге статус объектов культурного наследия получили городская усадьба дьяка Иванова-Левашовых, доходный дом Барса на Трубной, усадьба Солодовниковых-Простяковых и другие строения. Некоторым из этих исторических особняков удалось пережить пожар 1812 года, разгоревшийся в ходе нашествия наполеоновских войск. Такого масштабного пополнения в рядах объектов культурного наследия Москва не видела долгое время. По словам Олега Леонова, москвичи продолжат борьбу за сохранение памятников старины и добьются того, чтобы охранный статус присвоили как можно большему числу исторических сооружений.

Строения, получившие статус объектов культурного наследия, берутся под защиту государства. Это предполагает, что собственники и арендаторы должны относиться к ним особенно бережно – например, с осторожностью ремонтировать здания, не меняя радикально их внешний облик. А за ненадлежащий уход за домами на собственников могут наложить крупные штрафы.

Инициативу Олега Леонова поддерживает общественный деятель Дмитрий Захаров. По его мнению, проблема сохранения исторического наследия в столице сегодня актуальна как никогда.

- Проблема сохранения исторического наследия — государственное дело, - считает Дмитрий Захаров. - Фактически, общество и государство зачем-то торгуются из-за каждого дома с бесконечными подписями и согласованиями. Если здание действительно ценное, государство должно брать эту ситуацию под контроль, не требовать никаких акций от людей. Мы должны подумать о национализации наиболее значимых объектов культурного наследия. По-настоящему обеспечить охрану важным зданиям можно только тогда, когда они будут принадлежать государству. Хитрый собственник всегда найдет лазейку в законе.