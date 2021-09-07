Строительство БКЛ в Москве завершится в 2022 году

БКЛ достроят в 2022 году. ФОТО: mos.ru

Закончить строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро планируется в 2022 году. Запуск новой ветки позволит разгрузить радиальные линии, а также развить новые направления.

«Это крупнейшее кольцо строится тоже достаточно активно, уже готова его треть. В этом году будет построена еще треть, то есть две трети Большого кольца будут запущены. Оставшаяся треть — в следующем году», - цитирует сообщение мэра Москвы Сергея Собянина РИАМО.

Градоначальник добавил, что именно этот транспортный проект является ядром столичной подземки и станет крупнейшим в строительной области.

Протяженность Большого кольца метро составит 70 километров. На нем разместятся 31 станция и три электродепо.

Кроме того с Большого кольца будет доступно сразу 20 пересадок на другие линии московского метро, а также на станции МЦК и МЦД, сообщает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.