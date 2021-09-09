Участок Троицкой линии стал первым в России проектом метро, полностью созданным по BIM-технологиям

Фото: stroi.mos.ru

Скоро на карте столичного метро появится еще одна линия - Троицкая. Маршрут длиной 40 километров пройдет от Московского центрального кольца до города Троицк в Новой Москве. Строители прокладывают отрезок ветки с пятью станциями от «Новаторской» до «Мамырей».

«Этот участок находится в активном строительстве и готов уже на 42%, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - Между станциями «Новаторская» и «Мамыри» пройдены все перегонные тоннели. Также ведётся строительство обоих перегонных тоннелей от «Мамырей» к станции «Бачуринская».

По его словам, на всех пяти станциях участка, строящихся открытым способом, появились ограждающие конструкции и завершился вынос инженерных коммуникаций. Техника и люди заняты земляными и монолитными работами.

«Архитектурный облик станций утвержден, - отметил заммэра. - Все они выдержаны в современной эстетике, с ярко выраженным индивидуальным образом. Стены и потолки станций планируется отделать разноформатными алюминиевыми сотовыми панелями. Колонны и пол - гранитом, мрамором или Габбро. В дизайне станций будут преобладать геометрия и яркие акцентные цвета».

Особенностью участка Троицкой линии от «Новаторской» до «Мамырей» стали используемые при строительстве технологии. Это первый в России проект метро, полностью созданный в BIM-среде.

«Для станции «Улица Генерала Тюленева», которая «зажата» проезжей частью и жилой застройкой, оказалась невозможно использовать типовой проект, - рассказала генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова. - Применение BIM-технологий позволило вписать станционный комплекс в стесненные городские условия и рационально разместить все необходимые инженерные системы с сохранением их эффективности».

Фото: stroi.mos.ru

СПРАВКА «КП»

Технология BIM (Building Informational Modeling) - это виртуальное строительство сооружения до его фактической постройки. Ноу-хау позволяет уменьшить неопределенность при выполнении проекта, повысить безопасность здания, а также проанализировать потенциальные воздействия различных факторов.

BIM-модели зданий содержат в себе всю необходимую информацию о конструкциях, их размерах, используемых материалах, что позволяет точно и быстро рассчитать стоимость, а также помочь выявить противоречия в модели проекта.

Использование BIM-моделей возможно не только во время проектирования. BIM-технологии позволяют контролировать весь жизненный цикл здания и систематизировать его работу. К примеру, при управлении сразу несколькими зданиями, например, жилым комплексом из разных корпусов, эта технология позволяет единой службе эксплуатации вовремя отслеживать, какая система или устройства уже требуют проверки или замены.