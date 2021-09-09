В подмосковных парках высадят тысячу новых деревьев Фото: Мария ЛЕНЦ

В парках Московской области высадят тысячу новых деревьев и кустарников. Саженцы доставят в города Подмосковья в субботу, 11 сентября, а участники экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево», высадят их в парках и скверах.

Глава областного министерства благоустройства Михаил Хайкин отметил, что парки региона вот уже много лет подряд принимают участие во Всероссийской акции «Сохраним лес!». Это позволяет озеленять города Подмосковья, а со временем у жителей появятся новые места для отдыха.

- Этот год не стал исключением — в тридцати пяти парках культуры и отдыха в поддержку акции будет высажено свыше тысячи саженцев деревьев и кустарников, - цитирует «Подмосковье сегодня» сообщение пресс-служба ведомства.

В рамках акции будут высажены липы, рябины, клены, красные дубы и другие растения.

Саженцы доставляют из различных питомников. Например, в Ивантеевском лесопитомнике в этом году подготовили более 10 тысяч растений: более 3 тыс. саженцев яблони, 4 тыс. саженцев хвойных - туи, пихты, голубой и европейской ели, свыше 1 тыс. декоративных деревьев, сообщает РИАМО.