Московский метрополитен и ЛитРес объявляют о старте литературного конкурса

Накануне Дня города Москвы, который в этом году пройдет 11 и 12 сентября, Московский метрополитен и группа компаний «ЛитРес» объявляют конкурс художественных рассказов - коротких историй, связанных с метро. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне Дня города Москвы, который в этом году пройдет 11 и 12 сентября, Московский метрополитен и группа компаний «ЛитРес» объявляют конкурс художественных рассказов - коротких историй, связанных с метро. Кураторы творческого состязания хотят открыть новые имена в литературе и поддержать талантливых независимых писателей.

До 12 октября 2021 года любой желающий может представить свою работу профессиональному жюри. В него вошли писатель Евгений Бабушкин, голоса столичного метро Алексей Россошанский и Юлия Романова-Кутьина, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова, журналист Владимир Раевский и Евгения Смурыгина, радиоведущие «Маяка» Маргарита Митрофанова и Сергей Стиллавин.

«Легче всего мне пишется в поездах, - делится писатель Евгений Бабушкин. - Если поезда нет - и трамвай годится. А жил в Москве - садился в метро c ноутбуком, затычки в уши, и катался по Кольцевой. Ну как я мог не войти в состав жюри такого конкурса?!».

Десять произведений финалистов станут основой для аудиосериала, который будет озвучен профессиональными чтецами и дополнен узнаваемыми звуками московского метро. Бесплатный аудиосериал опубликуют в книжном сервисе. Его смогут послушать все москвичи и просто любители Московского метрополитена.

ЧТО НУЖНО

К участию принимаются короткие произведения объемом от 10 до 60 тысяч знаков всех жанров, кроме фэнтези, фантастики и постапокалипсиса.

Среди главных требований - текст должен начинаться с одной из 10 фраз на выбор, например:

- «Осторожно, двери закрываются, следующая станция - «Сокольники»;

- «Станция «Парк Культуры». Извините, вы выходите?»;

- «Привет! Я в центре зала у памятника «Пограничник с собакой» и др.

Подробности - на странице конкурса.