Владимир Ефимов: Экспорт готовой мясной продукции из Москвы вырос почти на 21%

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

Столичные экспортёры по итогам первых шести месяцев этого года поставили за рубеж готовой мясной продукции на 27,86 миллиона долларов США. Цифра на 20,7% больше, чем за те же месяцы прошлого года. Тогда из столицы экспортировали товаров на 23,09 миллиона долларов США. Данные также на 24,2% выше показателя января-июня 2019 года, когда Москва поставила продукцию на 22,43 миллиона долларов США. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Ранее зарубежные партнеры импортировали в основном мясо и субпродукты столичного производства, в первом полугодии выполнены поставки на 29,6 миллиона долларов США, - отметил заммэра. - Теперь отмечается увеличение спроса на готовые мясные изделия, в отчетном периоде экспортировано товаров на 27,86 миллиона долларов США. Общий экспорт всей московской продукции из мяса составил 57,46 миллиона долларов США».

По его словам, в первом полугодии 2021 года Москва экспортировала готовые мясные продукты в 18 стран. Основными импортерами стали страны ближнего зарубежья – Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Республика Молдова. Также столичные производители поставляют товары и на дальнезарубежные рынки, среди них Вьетнам, Панама и Гонконг.

Москва входит в топ-5 мировых лидеров по объему экспорта ($ 181 млрд по данным Euromonitor International). Столичные программы поддержки помогают экспортерам московской продукции наращивать поставки и удерживать лидирующие позиции на зарубежных рынках.

По данным Центра поддержки экспорта «Моспром», большая часть поставок готовой мясной продукции – примерно две трети – приходится на колбасные изделия. Стоит отметить, что спрос на такую продукцию с годами увеличивается. К примеру, в первой половине 2021 года ее экспортировали на 17,47 миллиона долларов США, за те же месяцы 2020 года – на 14,62 миллиона долларов США. А в январе-июне 2019 года этот показатель составлял 13,9 миллиона долларов США.

«Если говорить о других видах мясной продукции столичного производства, то хотелось бы выделить экспорт мяса и субпродуктов, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - В этой товарной категории наиболее значительный рост показала замороженная говядина, поставки которой выросли с 3,31 миллиона долларов США в первом полугодии 2019 года до 11,05 миллиона долларов США в аналогичном периоде 2021 года».

За первые шесть месяцев 2021 года московские экспортёры на треть расширили географию поставок мяса и субпродуктов – с 14 до 19 мировых рынков. Среди них, например, такие страны как Бенин и Саудовская Аравия. Основными рынками сбыта в 2021 году стали Казахстан, Китай, Узбекистан, Армения, Беларусь и Гонконг.