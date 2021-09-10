Заммэра Владимир Ефимов: В столице стартует экскурсионный проект «Москва глазами экспатов»

Французский след в текстильной истории столицы - одна из тематических прогулок. Фото ТАСС/ Владимир Смирнов

Ко Дню города в столице запускают проект «Москва глазами экспатов». Его участники смогут увидеть изменения промышленных территорий столицы глазами иностранцев, ставших его жителями. До конца года по выходным для москвичей и гостей города будут проходить бесплатные экскурсии по столичным заброшенным промзонам, получившим «вторую жизнь».

«Сегодня неэффективно используемые бывшие промышленные территории в столице преобразуются в рамках городского проекта «Индустриальные кварталы», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Это проект комплексного развития территорий, который позволит сформировать новый, современный облик «ржавого пояса» Москвы. Сейчас мы прорабатываем с инвесторами и архитекторами проекты редевелопмента более 130 бывших промзон, чтобы эти территории стали востребованными горожанами для жизни, работы и отдыха».

Проект подготовлен Комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы в рамках Московской программы комплексного развития бывших промышленных зон «Индустриальные кварталы» совместно с Агентством стратегического развития «ЦЕНТР».

ЧТО РАССКАЖУТ

Историю промышленной Москвы создавали в том числе иностранные фабриканты-промышленники, которые строили и развивали главные московские производства. Среди них - Эйнем, Циндель, Бромлей, Лист, Байер.

Герои проекта – непохожие друг на друга иностранцы, которые большую часть своей жизни связали с Москвой: бизнесмены, преподаватели, дизайнеры, экскурсоводы, маркетологи, медиахудожники, общественные и политические деятели. Экспаты, которые давно считают Москву своим вторым домом.

Участники проекта побывают на таких пешеходных экскурсиях:

- «Французский след в текстильной истории столицы: история и современность краснокирпичных кластеров» - прогулка объединяет два крупнейших текстильных предприятия прошлого, прославившихся под брендами иностранных фамилий «Товарищество мануфактуры Альберта Гюбнера» (Московский шелк) и Шелкоткацкая фабрика Жиро (Красная Роза);

- «Иностранцы и старинные фабрики Замоскворечья: сладкий остров, ткань-шотландка и загадки Лореаля» - по кварталам бизнес-парка «Голутвинская слобода» и фабрики «Товарищества Эйнем»;

- «Гамсон, Брокар или фабрики иностранцев у московских застав» - по недавно реконструированной территории «Товарищества Рябовская мануфактура». Участники смогут осмотреть некоторые из работающих здесь офисов и подняться на крышу.

Первая экскурсия состоится уже 11 сентября. Запись проходит на официальном сайте проекта www.promzony.moscow. Каждая историческая прогулка длится до двух часов.