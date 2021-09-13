Метеоролог пообещал, что тепло вернется в Москву к концу сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Минувшие выходные выдались словно летники, температура воздуха поднималась до 20 градусов тепла. Но уже во вторник, 14 сентября, столица окажется во власти циклона, который принесет с собой похолодание. Температура воздуха будет подниматься всего до +12, пойдут дожди.

- Нынешний краткосрочный период тепла в Москве нельзя считать «бабьим летом», ведь сухая погода должна установиться на продолжительный период, – говорит в беседе с Life ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

Эксперт отмечает, что «бабье лето» - это продолжительный период с устойчивой сухой погодой. Уходящий период тепла был слишком коротким, но есть надежда на старое бабье лето в конце сентября.

Не исключено, что следующая волна тепла начнется в конце сентября и захватит начало октября.

- Такие прогнозы просматриваются на дальнем метеорологическом горизонте, - отметил синоптик.

Но в ближайшее время стоит приготовиться к «глубокой холодной яме».