Первый гид «Мишлен» по кафе и ресторанам Москвы выпустят в октябре

В Москве представят первый выпуск гида Michelin по столичным ресторанам Фото: Алена МАРТЫНОВА

14 октября в Москве состоится презентация первого выпуска всемирно известного гастрономического гида «Мишлен» по кафе и ресторанам столицы. В этот же день московские шеф-повара и столичные заведения получат первые звезды. Торжественное мероприятие пройдет в парке «Зарядье».

«Уже через месяц мы узнаем, кого отметят в первом в истории путеводителе Michelin по российской столице», — цитирует главу аппарата мэра и правительства Москвы Наталью Сергунину РИАМО.

Таким образом, Россия станет 33-й страной, где выпускается гид «Мишлен», а Москва - первым городом СНГ, где есть кафе и рестораны, отмеченные престижными звездами.

На сегодняшний день в российской столице работают более 15 тысяч предприятий общественного питания. Ожидается, что присвоение звезд Michelin окажет благоприятное воздействие на развитие как гастрономического, так и туристического направления, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.