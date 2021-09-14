В центре Москвы прохожий зарезал врача-рентгенолога Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В центре Москвы погиб врач-рентгенолог поликлиники Литфонда Андрей Кравцов. Мужчина умер от ножевого ранения.

Трагедия произошла неподалеку от дома медика. В понедельник, 13 сентября он возвращался домой около 20:00 часов вечера. Только закончилась рабочая смена и мужчина неспешно шел домой, он жил неподалеку, на Космодамианской набережной.

На Большом Краснохолмском мосту его окликнул молодой человек. По какой-то причине между мужчинами завязался конфликт. Врач достал перцовый балончик, а злоумышленник выхватил нож.

Как стало известно сайту mk.ru, удар пришелся медику в голову. Он был такой силы, что нож сломался в руках нападавшего. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, Кравцов скончался на месте.

Через несколько часов полицейские задержали преступника. Им оказался 22-летний уроженец Иркутска. Парень жив в гостинице в Люберцах, в тот день он отмечал свой день рождения.

Погибший имел звание кандидата наук, он заведовал кабинетом МРТ-диагностики поликлиники Литфонда. Ему принадлежит множество научных работ по магнитно-резонансной томографии позвоночника.