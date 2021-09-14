Московский завод плавленых сыров построит собственный комплекс в Тольятти

Столичный завод плавленых сыров «КАРАТ» приступил к строительству современного производственного комплекса в зоне опережающего экономического развития в Тольятти. Это первая региональная площадка предприятия. Объем инвестиций в проект составит более 10 миллиардов рублей.

«Промышленность столицы сегодня развивается хорошими темпами, - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - В городе растет индекс промышленного производства, положительную динамику показывает экспорт товаров и услуг. На многих заводах идет модернизация и обновление производственных линий.

Московские компании выходят на новые рынки и развивают свои производства за пределами столицы. Мы видим, что глобально они конкурентоспособны. Это становится возможным и благодаря мерам поддержки города: льготы по налоговым и арендным платежам, субсидии и займы, помощь при локализации производств и продвижении товаров за рубежом. Сегодня в Москве работают порядка 240 предприятий пищевой промышленности, в их числе завод плавленых сыров «КАРАТ» – один из крупнейших производителей молочных продуктов в городе. В этом году предприятие получило статус промышленного комплекса, что дает ему ряд налоговых льгот и позволяет вкладывать сэкономленные средства в дальнейшее развитие своих производственных площадок».

В Тольятти завод «КАРАТ» наладит производство полутвердых, творожных сыров и зерненого творога. Открытие нового предприятия планируется во втором квартале 2023 года. Комплекс по выпуску сыра, площадь которого составит 27,4 тысячи квадратных метров, будет перерабатывать более 800 тыс тонн молока в сутки и порядка 290 млн тонн в год.

«Московский завод «Карат» входит в тройку крупнейших производителей плавленого сыра в России, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - В мае 2021 года с его конвейера сошла миллиардная партия сырка «Дружба», рецептура которого была разработана еще в 1960-м году. Сегодня его продукция поставляется по всей стране. Кроме того, предприятие активно развивает экспортное направление. В числе его зарубежных торговых партнеров Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. В ближайшее время «КАРАТ» рассчитывает выйти на рынки Грузии, Таджикистана и Монголии».

Производство оснастят французским и российским оборудованием, современными инженерными системами для эффективного расхода воды, электроэнергии и газа, а также собственной мойкой для транспорта. Влияние на окружающую среду также уменьшит система очистки стоков будущего завода.