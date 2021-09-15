Поездки жителей Новой Москвы ускорятся после запуска двух дополнительных дорог

В Новой Москве продолжается развитие транспортной инфраструктуры. Жителям Троицкого и Новомосковского округов столицы становится проще добираться до ближайших станций подземки и ездить на личных авто.

«Открыли две новые дороги в ТиНАО - выезд из Московского к станции «Филатов Луг» и связку между Киевским и Калужским шоссе, - объявил вчера мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети. - Выезд из Московского небольшой – чуть больше 2 километров, но крайне важный. Раньше местные жители ехали к метро в час пик около 40 минут – в объезд, через Киевское шоссе. Прямая дорога займет 7-10 минут. Колоссальная экономия времени».

Запуск движения на этих участках позволит ускорить поездки по городу для 130 тысяч жителей в расположенных рядом районах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

«Открытые новой дорожной связки между Киевским и Калужским шоссе не только разгрузит действующие магистрали, но и позволит запустить новые маршруты общественного транспорта, - отметил заммэра. - Благодаря этому улучшится транспортное обслуживание более 50 тысяч жителей соседних поселений».

По его словам, новый выезд из города Московский упростит путь до метро примерно 80 тысячам жителей Московского.

КОНКРЕТНО

Киевское и Калужское шоссе по маршруту «Аэропорт Внуково - Новые Ватутинки» соединила автодорога «М3 Украина»-Середнево-Марьино-Десна». С обеих сторон появились выезды на магистрали: на Киевское шоссе - в сторону МКАД, и на Калужку - в сторону Троицка. На дороге запустили общественный транспорт. По оценкам проектировщиков, по трассе могут проехать 1500 автомобилей в час. Разрешенная скорость - 60 километров в час.

Дорога из Московского к станции «Филатов Луг» состоит из четырех полос движения - по две в каждом направлении. Длина отрезка - 2,3 километра. Вдоль дорожного полотна поставили фонари, 3 светофора, 2 автобусные остановки, а также шумозащитные экраны там, где необходимо.

ЦИФРЫ

До конца 2023 года в Новой Москве планируют открыть еще около 150 километров современных дорог. Из них в этом году - почти 50 километров.