Стал известен «список Собянина» на выборах в Государственную Думу

Сергей Собянин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Собянин представил свой список кандидатов на выборы в Государственную думу. В него вошли 15 кандидатов от «Единой России», выдвигающихся в столице. Список был опубликован 15 сентября на персональном сайте Сергея Собянина.

- Через несколько дней, 17-19 сентября, мы будем выбирать депутатов Государственной думы. Эти выборы определят, какая политическая сила будет претворять в жизнь программу развития нашей страны на ближайшие пять лет. Я возглавляю московский список «Единой России» и призываю вас отдать свой голос за эту партию, которая идет на выборы большой командой кандидатов при поддержке неравнодушных москвичей, - сообщил Сергей Собянин.

В список команды Собянина вошли телеведущий и известный эколог Тимофей Баженов, военный репортер Евгений Попов, депутат Госдумы Петр Толстой, директор АНО «Центр защиты прав москвичей» Светлана Разворотнева, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев, глава общероссийского движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая, ректор РХТУ имени Менделеева Александр Мажуга, депутат Госдумы Ирина Белых, известный детский онколог, глава Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко, депутат Госдумы Галина Хованская, народный артист России Дмитрий Певцов, эрудит Анатолий Вассерман, координатор проектов «Лиза-Алерт» спасатель Олег Леонов.

Сергей Собянин отметил, что в его команду вошли люди из разных сфер деятельности с большим профессиональным опытом. Среди них – действующие депутаты Госдумы, педагоги, врачи, военные, правозащитники и общественные деятели. Многие из них впервые выдвинули свои кандидатуры.

- Каждого из них я знаю как человека, который искренне болеет за интересы родного города и в случае избрания будет отстаивать интересы москвичей, - подчеркнул Сергей Собянин.

Выборы в Москве пройдут с 17 по 19 сентября, жители столицы смогут проголосовать в любой из этих дней в удобное для себя время. Кроме того, можно отдать свой голос онлайн – выборы также проводятся в формате электронного голосования. Москвичи выберут депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух округах (№19 и №37), а также муниципальных депутатов в Щукине.