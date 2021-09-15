Синоптик Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни

Синоптик рассказала о погоде в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ждет москвичей на текущей неделе. По словам специалиста, в ближайшие дни в столице будет прохладно и без осадков.

«До воскресенья включительно погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается, правда, погода будет довольно ветреной и прохладной, в ночные часы температура будет понижаться до +3...+5 °C, по области может быть и +2 °C, где-то возможны отрицательные температуры. Дневная температура в четверг и пятницу +11...+13 °C», — цитирует Позднякову RT.

При этом синоптик добавила, что в выходные в столичном регионе будет солнечно, но свежо, температура воздуха прогреется только до 13 градусов. В воскресенье, 19 сентября, погода испортится еще больше, ночью ожидается дождь, который днем только усилится, передает Москва 24.

Добавим, в МЧС также предупредили жителей столичного региона, что в ночные и утренние часы с 16 по 18 сентября в Московской области ожидаются заморозки. Местами температура может опуститься до минус четырех градусов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».