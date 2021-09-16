В ближайшие два года в Москве откроют 24 станции метро и две новые линии МЦД

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Столичные строители отчитались о своей работе за восемь месяцев 2021 года и поделились ближайшими планами. Главными городскими проектами по-прежнему остаются транспортные.

- До конца этого года планируем достроить 17,5 километра линий метро, 9 станций Большой кольцевой линии и 1 станцию открыть после реконструкции, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - А в планах на ближайшие два года - строительство 58 километров линий, 24 станций и 3 электродепо.

При этом продолжается развитие Московских центральных диаметров (МЦД). С начала года построено и реконструировано три остановочных пункта. Ещё шесть станций откроют для пассажиров на МЦД-4 до конца 2021-го. Новые диаметры тоже не заставят себя долго ждать.

- Движение на МЦД-3 планируется запустить в начале 2023 года, а на МЦД-4 – в третьем квартале того же года, - заявил Бочкарев. - По МЦД-5 идет проработка решений. Маршруты МЦД позволят улучшить транспортную доступность почти 7 миллионов жителей 70 районов Москвы и 2,7 миллиона жителей 17 городов Подмосковья.

Одновременно в столице расширяется и дорожная сеть. В планах на ближайшие два года - 273 километра новых дорог, 88 искусственных сооружений и 51 пешеходный переход. Кроме того, сейчас городские власти разрабатывают концепцию строительства дорог до 2030 года.

ЧТО ЕЩЁ

- Для участников реновации сегодня строятся и проектируются 296 домов. Почти 48 тысяч человек уже переселяются. В ближайшие три года строительство новых квартир для жителей сносимых пятиэтажек планируют ускорить, чтобы новоселье отметили 120 тысяч переселенцев.

- С начала этого года 3195 дольщиков восстановлены в правах. Для них построены 22 жилых корпуса. Еще 25 домов готовятся под передачу новоселам. Проблемы всех московских дольщиков столичные власти намерены решить до 2023 года.

- В ближайшие три года в Москве построят 4 скоропомощных комплекса на базе крупных стационаров - НИИ имени Склифосовского, больниц имени Боткина, №15 имени Филатова, имени Буянова. К 2024 году планируют открыть 74 новых медучреждения.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В столице скоро появятся научно-образовательные кластеры для двух ведущих вузов страны - МГУ имени Ломоносова и МГТУ имени Баумана. Первый корпус будущего научно-технического центра «Воробьёвы горы» готовятся открыть в декабре 2022 года. А всего на участке МГУ в 17,57 гектара разместится 9 кластеров общей площадью 455 тысяч квадратных метров. Здесь создается 17 тысяч новых рабочих мест.

В 2024 году МГТУ имени Баумана получит ультрасовременный кампус мирового уровня. В нем появятся:

- более полутора десятков научных кластеров;

- многофункциональные трансформируемые пространства;

- учреждения культуры и спорта.