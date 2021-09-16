Восстановительные работы после оползня завершились в Парке Горького в Москве

В Москве восстановили после оползня территорию Парка Горького. Комплекс городского хозяйства города Москвы

Территории центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького в Москве полностью восстановлены после оползня 2020 года. Рабочие устранили все повреждения и обновили ливневую систему. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В результате сильных дождей летом прошлого года в Нескучном саду и на участке между улицей Косыгина и Воробьевской набережной произошло сползание грунта», - цитирует Бирюкова РИАМО.

Оползень повредил дорожки, лестницу у Андреевского пруда, подтопил подпорную стену и набережную. В результате рабочим пришлось уложить новое дорожное покрытие и восстановить железобетонную стену.

Чтобы избежать повторения неприятной ситуации в парке обустроили дополнительные водоприемные лотки, 3 дождеприемника и дождевой колодец. Кроме того, склоны решено было укрепить газоном, также рабочие отремонтировали стенки ручья и облицевали их керамогранитом, передает Москва 24.